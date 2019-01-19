Профсоюзы Венгрии готовят крупнейшие антиправительственные протесты

Новости мира: В Венгрии готовят первую со времен падения коммунизма всеобщую забастовку.

Венгерские профсоюзы проводят общенациональные акции протеста и угрожают первой после падения коммунизма в стране всеобщей забастовкой, чтобы нажать на премьер-министра Виктора Орбана с требованием отмены противоречивого нового закона о сверхурочной работе.

Об этом пишет Bloomberg.

Митинги запланированы на субботу, 19 января, в Будапеште и еще десятке других городов.

"Мы хотим, чтобы премьер-министр услышал и удовлетворил наши требования", - сказал Ласло Кордас, председатель Венгерской ассоциации профсоюзов, в видеообращении на Facebook перед демонстрациями.

Профсоюзы сейчас находятся в процессе консультаций между членами о том, будут ли они участвовать во всеобщей забастовке, не проводившейся после падения коммунизма 30 лет назад.

Реформа трудового законодательства, в частности, предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400. Она позволяет компаниям просить работников работать шесть дней в неделю.