Зёдер избран председателем Христианско-социального союза Германии

Новости мира: Баварский премьер Маркус Зёдер по итогам голосования стал новым лидером ХСС.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер избран председателем Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Кандидатуру 52-летнего Зёдера поддержали на съезде партии в Мюнхене 87,4% голосами. Пост покинет Хорст Зеехофер, который является министром внутренних дел Германии.

Зеехофер был многолетним союзником канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Однако в последнее время министр внутренних дел ФРГ выступал с критикой канцлера, в частности, относительно миграционной политики.

Публичное противостояние канцлера и главы МВД стало одной из причин падения популярности трех правящих партий - ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

На выборах в земельный парламент Баварии 14 октября партия ХСС получила наихудшие результаты с 1950 года, набрав лишь 37,6% голосов и потеряв абсолютное большинство.

Партия надеется, что Зёдер сможет улучшить ее избирательные результаты, постоянно сокращающиеся со времени появления ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).