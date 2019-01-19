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В Гданське десятки тысяч жителей пришли попрощаться с Адамовичем

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В Гданське десятки тысяч жителей пришли попрощаться с Адамовичем
16:52 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Гданське десятки тысяч жителей из трех городов, а также гости со всей страны и зарубежья попрощались с погибшим мэром Гданська Павелом Адамовичем.

Десятки тысяч жителей трех городов (Гданьск, Гдыня, Сопот) и гостей со всей страны и зарубежья в субботу попрощались с погибшим в минувший понедельник от ножевых ранений мэром Гданьска Павелом Адамовичем. Мэра Гданьска торжественно похоронят в Мариацком костеле города.

Поляки массово вышли в центр города с национальными флагами, портретами мэра, цветами. В городе приняты повышенные меры безопасности, движение в центральной части ограничено.

Заупокойная месса и церемония прощания с мэром транслируется на польских информационных телеканалах. Жители города могут следить за ней также с больших экранов, расположенных в нескольких местах Гданьска.

Украину на торжественной церемонии захоронения представляют посол Украины в РП Андрей Дешица и консул Украины в Гданьске Лев Захарчишин.

Как отмечалось, на 53-летнего Адамовича, который был мэром Гданьска в течение 20 лет, совершено покушение в минувшее воскресенье во время торжественного завершения ежегодной благотворительной акции "Большой оркестр праздничной помощи". От полученных ножевых ранений мэр скончался в понедельник.

На фото Антонина и Магдалена Адамович, жена и дочь погибшего мэра Гданська

Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара ножом в область сердца.

 

На фото председатель Европейского Совета Дональд Туск с женой

Он был задержан на месте, но успел крикнуть в микрофон, что ранее был якобы несправедливо заключенный по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа", членом которой был Адамович. Мужчину арестовали на три месяца. После этого по всей стране прошли многотысячные митинги против ненависти в публичном пространстве.

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Семья, Прощание, Фото, Дональд Туск, Местные жители, Павел Адамович, Мэр Гданьска.
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