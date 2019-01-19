"Желтые жилеты": в Ренне не обошлось без слезоточивого газ и шумовых гранат

Новости мира: Протестующие "желтые жилеты" в Ренне столкнулись с местной полицией.

Во французском Ренне в течение дня сохранялась напряженная ситуация из-за уличного противостояния митингующих с полицией.

Об этом пишет 20minutes.fr.

Демонстранты пытались попасть на центральную площадь города, которая была заблокирована силовиками. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В одной участницы акции произошел астматический приступ, ее госпитализировали. Также пострадали двое полицейских. Всего на улицы вышли около 2 тыс. протестующих.