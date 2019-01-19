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Нидерланды требуют от Китая и Huawei гарантии безопасности

Нидерланды требуют от Китая и Huawei гарантии безопасности
20:23 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости мира: Нидерланды потребовали от Китая гарантий защиты данных от Huawei.

Голландское правительство должно в этом году принять решение, допускать ли китайский государственный телекоммуникационный гигант Huawei к участию в построении сети 5G в Нидерландах.

Об этом сообщает Trouw.

Министерство экономики планирует провести тендеры на частоты 5G этой осенью. Критерии выбора будут зависеть от стратегии правительства Китая, которая должна быть представлена до лета, сообщает голландская газета в субботу, ссылаясь на представителя министерства.

Частью стратегии, которую следует определить, должна быть оценка того, как страна может защитить важнейшие технологии от китайских государственных предприятий. Huawei сейчас поставляет оборудование почти всем голландским телекоммуникационным операторам.

В прошлом году голландский парламент объявил планы построить сеть 5G. В то же время Генеральная служба разведки и безопасности предупредила о китайском шпионаже, призвав правительство исследовать зависимость телекоммуникационного сектора от иностранных технологий.

Представитель правительства подтвердил, что министерство стремится провести тендер на частоты в конце 2019 или в начале 2020 года.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. В Huawei отвергали подобные подозрения.

Техника Huawei якобы "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения наших секретов".

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Китай, Нидерланды, КНР, Huawei, Минэкономики Нидерландов.
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