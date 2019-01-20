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"Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым

&quot;Безнадежная миссия в Москву&quot;: Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Попытка Мааса убедить Лаврова по вопросам Керченского пролива и ДРСМД окончилась неудачей.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не добился своих целей визита в Москву к российскому коллеге Сергею Лаврову, поскольку не получил никаких положительных ответов ни по вопросу ракетного договора, ни по украинскому.

О "безнадежной миссии" немецкого чиновника в Москву пишет Spiegel.

"Больше нельзя было ожидать. Его путешествие служит лишь еще одним доказательством вовлеченности. Он (министр) должен был продемонстрировать, что немцы не оставляют никаких попыток использовать возможности", - говорится в статье.

Ее авторы отдают должное главе немецкого МИД за то, что он хотя бы пытался. В частности, предложил Лаврову отправить немецких и французских наблюдателей в Керченский пролив, чтобы "документировать" свободный проход кораблей. Лавров критически отнесся к этому предложению и заявил, что для торговых судов всегда был свободный проход. "Однако это неправда, украинские корабли часто не могли пройти пролив в течение нескольких дней в прошлом году", - возражают авторы.

Главной же задачей Мааса в Москве было спасти Договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, ключ к чему лежит в руках Кремля.

Несмотря на все усилия, "с таким, как Лавров, призывы Мааса не имеют никаких шансов", говорится в статье. По словам ее авторов, глава российского МИД, занимающий эту должность с 2004 года, в минувшую пятницу повел себя так, как обычно ведет себя на пресс-конференциях в последнее время – как учитель, долго втолковывающий ученикам (журналистам) о том, что это США не хотят видеть фактов, а Россия все делает очень прозрачно, и это именно Москва делает все возможно для сохранения договора.

"Но Маас не пожелал оставлять это так. После Лаврова он еще раз берет слово, чтобы дополнить, вернее поправить, российского министра", - отмечается в публикации.

Обеим сторонам должно было быть известно еще до визита Мааса, что договор ДРСМД не спасти, говорится в статье. Уже визит советника президента США Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона в Москву в октябре минувшего года показал, что тут нет никаких шансов. Маас, тем не менее, все же предпринял попытку. Он анонсировал проведение в марте в Берлине конференции по всеобъемлющей глобальной архитектуре контроля над вооружениями. Лавров инициативу приветствовал, однако участия России в ней не пообещал.

В статье обращается внимание на то, что Лавров почти не реагировал на критику коллеги и не отвечал на дружественные знаки гостя, такие как обращение "дорогой Сергей", вообще практически не смотрел на своего визави, что отчетливо говорит о градусе отношений между странами.

"Застой царит не только по проблеме ДРСМД, но и в вопросе Украины", - констатируют авторы.

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Германия, Россия, Керченский пролив, Сергей Лавров, Хайко Маас, ДРСМД.
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