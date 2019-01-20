Количество задержанных во время протестов в Париже выросло до 42 человек

Новости мира: Во время протестов "Желтых жилетов" во Франции задержали уже 42 человека

Число задержанных во время протестов "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 42. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.

Сообщается также, что в Париже были стычки с полицией: протестующие забрасывали жандармов камнями, правоохранители ответили им слезоточивым газом и водометами.

Кроме того, AFP сообщает, что группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы возле Дижона с требованием отпустить их соратников, однако позднее сами ушли.

Напомним, в акциях протестов приняло участие 27 тыс. человек из них 7 тыс. в Париже.

Ранее сообщалось о сначала 12 задержанных, а позднее о 20.

Напомним, во Франции началась 10-я волна протестов "желтых жилетов".

Протестующие начали собираться на митинги в нескольких французских городах, в частности в Париже.