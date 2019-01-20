Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
&quot;Безнадежная миссия в Москву&quot;: Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
"Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп предложил демократам новую сделку
"Шатдаун": Трамп предложил демократам новую сделку
Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук
Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)

Возле здания суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль

Возле здания суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль
03:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль.

В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв возле здания суда, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает The Belfast Telegraph, передает УНН.

"Инцидент произошел в центре города на улице Бишоп-стрит возле здания суда. Очевидцы услышали громкий взрыв вечером 19 января. Как подозревают правоохранительные органы, могло сработать взрывное устройство, заложенное в автомобиле", - говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что информации о пострадавших не поступало.

Как передает Belfast Live, жителей близлежащих домов и посетителей баров эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. За данными полиции, в районе заметили еще один подозрительный автомобиль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Взрыв, Северная Ирландия, Лондондерри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, кому нельзя есть киви
02 Врачи нашли неожиданную пользу алкоголя
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море
05 Насиров получил отказ от ЦИК и не пойдет в президенты Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Почти 12 тыс. верующих приняли участие в массовых купаниях в Киевской области
Почти 12 тыс. верующих окунулись в прорубь в Киевской области
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь