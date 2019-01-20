Возле здания суда в Северной Ирландии взорвался автомобиль

Новости мира: В Северной Ирландии у здания суда взорвался автомобиль.

В североирландском городе Лондондерри прогремел взрыв возле здания суда, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает The Belfast Telegraph, передает УНН.

"Инцидент произошел в центре города на улице Бишоп-стрит возле здания суда. Очевидцы услышали громкий взрыв вечером 19 января. Как подозревают правоохранительные органы, могло сработать взрывное устройство, заложенное в автомобиле", - говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что информации о пострадавших не поступало.

Как передает Belfast Live, жителей близлежащих домов и посетителей баров эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. За данными полиции, в районе заметили еще один подозрительный автомобиль.