Есть талант: Турецкий школьник взломал образовательную систему и исправил оценки

Турецкий школьник из юго-восточной провинции Диярбакыр сломал национальную образовательную систему, чтобы поменять себе оценки на лучшие.
Об этом сообщает издание Sabah.
"Ученик 10-го класса совершил несанкционированный вход в систему и поменял количество пропущенных им учебных дней и улучшил свои показатели по нескольким учебным предметам", - сообщили правоохранители.
Изменения были замечены в школе, после чего учителя вызвали полицию, которая в ходе расследования выяснила как были улучшены показатели ученика-хакера.
В целом ученик сократил свое отсутствие в школе с 59 до 9 дней и добавил себе по 20 баллов по итогам обучения по всем предметам.
Электронная образовательная система в Турции считается одной из самых защищенных в стране, в ней сберегаются результаты посещаемости, успеваемости, характеристики на всех учеников страны. Сейчас полиция выясняет как была сломана система.