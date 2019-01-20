Есть талант: Турецкий школьник взломал образовательную систему и исправил оценки

Новости мира: Турецкий школьник сломал национальную систему, чтобы поменять себе оценки.

Турецкий школьник из юго-восточной провинции Диярбакыр сломал национальную образовательную систему, чтобы поменять себе оценки на лучшие.

Об этом сообщает издание Sabah.

"Ученик 10-го класса совершил несанкционированный вход в систему и поменял количество пропущенных им учебных дней и улучшил свои показатели по нескольким учебным предметам", - сообщили правоохранители.

Изменения были замечены в школе, после чего учителя вызвали полицию, которая в ходе расследования выяснила как были улучшены показатели ученика-хакера.

В целом ученик сократил свое отсутствие в школе с 59 до 9 дней и добавил себе по 20 баллов по итогам обучения по всем предметам.

Электронная образовательная система в Турции считается одной из самых защищенных в стране, в ней сберегаются результаты посещаемости, успеваемости, характеристики на всех учеников страны. Сейчас полиция выясняет как была сломана система.