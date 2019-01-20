Нидерланды модернизируют правила захоронения

Новости мира: В Нидерландах хотят ввести новые правила захоронения.

В Нидерландах намерены модернизировать правила захоронения в соответствии с пожеланиями родных умерших, учитывая их традиции и убеждения.

Об этом сообщает Dutch News.

"Правила и положения по захоронению и кремации будут изменены в следующем году, чтобы удовлетворить волю умершего и его семьи", - заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По словам министра, также будет рассмотрен вопрос о ресомации, или растворения человеческих останков. Сейчас этот метод не разрешен в Нидерландах. Оллонгрен попросила совет по вопросам охраны здоровья проконсультировать по этому вопросу. Доклад ожидается в 2020 году.

В Нидерландах люди неоднократно обращались с просьбой смягчить условия захоронения, в том числе относительно того, что тела должны быть похоронены не ранее 36 часов после смерти.

Согласно еврейской и исламской традициями, люди должны быть похоронены как можно быстрее после смерти. Поэтому в Нидерландах хотят, чтобы все религии имели право придерживаться своих убеждений без дополнительных процедур.

Родственники умерших также заявляют, что они против слова "труп" в свидетельстве о смерти. Поэтому теперь это может быть заменено на "тело". Семьи также смогут забрать урны, содержащие прах их родственников из крематориев раньше, и не ждать месяц. Также будет предложено решение для крематориев и похоронных бюро по урнам, которые не забирают родные.

При этом, не будет разрешено хоронить более одного человека в одном гробу или кремировать их вместе. По словам министра, таким образом можно скрыть преступление.