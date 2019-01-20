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"Закон о рабстве": венгерские протестанты провели антиправительственный митинг

&quot;Закон о рабстве&quot;: венгерские протестанты провели антиправительственный митинг
14:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Вчера, 19 января, профсоюзы Венгрии провели демонстрацию против нового закона, который назвали "законом о рабстве".

В Будапеште провели демонстрацию несколько тысяч венгров против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и нового закона, который критики назвали "законом о рабстве". Об этом сообщает агентство Reuters.

Протестующие члены профсоюзов и рабочие проходили по центральной улице Будапешта во время демонстрации с плакатом "С нас хватит".

"Они полностью игнорируют то, что мы говорим и что мы хотим и это раздражает", - отметил один из протестующих Лайос Ковач.

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Стоит отметить, что партия премьер-министра Венгрии "Фидес" в прошлом месяце выдвинула в парламенте закон, который разрешает работодателям просить работников выполнять до 400 часов сверхурочных работ в год, вместо текущих 250 часов. Оппозиционные партии сделали попытку заблокировать голосование, но правящая партия использовала свое подавляющее большинство.

Упоминается, что премьер-министр Венгрии Орбан считает, что закон служит интересам работников, так как они будут иметь законную возможность работать сверхурочно в то время, когда экономика испытывает острую нехватку рабочей силы.

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Протест, Венгрия, Протестанты, Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии, Закон о рабстве.
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