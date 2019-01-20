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Посол Франции считает, что убийство активистки Гандзюк навредило имиджу Украины

Посол Франции считает, что убийство активистки Гандзюк навредило имиджу Украины
15:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: Посол Франции заявила, что убийство активистки Екатерины Гандзюк заставило сомневаться в том, что Украины готова к переменам.

Посол Франции Изабель Дюмон считает, что убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк существенно сказалось на имидже Украины на международной арене. Об этом дипломат рассказала в интервью "Новому времени".

"Пострадал и имидж государства. До сих пор Украина воспринималась как страна, которая хочет меняться, в том числе благодаря своему гражданскому обществу. Но этот трагический инцидент заставил в этом засомневаться", - отметила Дюмон.

Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, которое используется в автомобильных аккумуляторных батареях.

Позже, городской суд Херсона избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца Виктору Горбунову – второму подозреваемому в покушении на убийство советницы городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

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21 августа в Херсоне суд избрал меру пресечения двум мужчинам, которые подозреваются следствием в причастности к совершению покушения на убийство чиновницы Херсонского городского совета. 

Также стало известно, что подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин работал в милиции. 

Позже, представительство ООН в Украине призвало привлечь к ответственности причастных к убийству советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что дело об убийстве управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк должно как можно скорее попасть в суд.

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Франция, Посол Франции, Изабель Дюмон, Екатерина Гандзюк, Посол Франции Изабель Дюмон, Гандзюк.
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