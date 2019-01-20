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"Желтые жилеты": арестовано около 300 человек

&quot;Желтые жилеты&quot;: арестовано около 300 человек
16:48 Сегодня Телеграф

Новости мира: Лидеры "желтых жилетов" призвали людей снова выйти на улицы в разных городах.

Во Франции, во время акции "желтых жилетов" 19 января, были арестованы около 300 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала BFMTV государственный секретарь министра внутренних дел Лоран Нуньес. 

В субботу вечером префектуры уже сообщили о задержаниях десятков людей в разных городах: 42 в Париже (в том числе 36 под стражей, по данным прокуратуры), 49 - в Бордо, 24 - в Тулузе, где протестующие повредили фасады ратуши и разбили окна в здании банка.

Стоит отметить, что лидеры движения "желтые жилеты" призвали людей снова выйти на улицы в разных городах.

Ранее сообщалось, что 19 января во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие около 84 тыс. человек, в некоторых городах возникали столкновения с полицейскими.

Протесты во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного намерения властей повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

"Желтые жилеты" в Бельгии напали на съемочную группу местного телеканала

В декабре французское правительство под давлением протестующих полностью отказалось от повышения акцизов на топливо. Несмотря на уступки, протестующие решили продолжать свои акции, выступив против экономической политики действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

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Франция, Желтые жилеты, Лоран Нуньес, Секретарь министра внутренних дел Франции.
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