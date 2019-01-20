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В Афинах националисты протестуют против переименования Македонии

В Афинах националисты протестуют против переименования Македонии
17:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Соглашение между Афинами и Скопье о переименовании Республики Македонии вызвало волну протестов у несогласных с этим жителей обеих государств.

Тысячи националистически настроенных греков выразят свое недовольство по поводу изменения названия соседнего государства Республики Македония в Республику Северная Македония протестом в Афинах. Об этом информирует Дім Новин со ссылкой на DW.

Сегодня, 20 января, в Афинах собрались тысячи греческих националистов и консерваторов.

В столице усилены меры безопасности и стягиваются отряды полиции. Уже утром в центральной части города сосредоточено около 1,5 тысячи правоохранителей. Также, в полиции оценивают возможное количество участников массовой акции, так как в прошлом году подобная акция собрала около 140 000 протестантов.

Напоминаем, что в прошлом году Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. Это вызвало бурные протесты в обеих государствах. Несмотря на это, парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.

Многие греки считают, что македонцами имеют право называться только жители исторического региона на севере страны, а не граждане соседнего государства. Среди прочего в Греции есть опасения, что сохранение слова "Македония" в названии соседнего государства разрушает греческую национальную идентичность, а также дает соседям основания для территориальных посягательств. Греки также опасаются потерять исключительное право на эллинистически культурное наследие, являющееся предметом национальной гордости.

Протесты в Греции переросли в стычку школьников с полицией

Около 70% греков выступают против соглашения о переименовании Македонии, об этом говорят последние результаты соцопросов.

Как сообщалось, именно спор между Грецией и Македонией об изменении названия последней мешал Скопье на пути к интеграции в ЕС и НАТО, так как Афины постоянно блокировали любое движение в этом направлении.

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Греция, Протесты, Македония, Афины, Республика Македония, Республика Северная Македония.
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