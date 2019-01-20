Протесты в Афинах: стали известны новые подробности

Новости мира: В столице Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые протестуют против переименования Республики Македония.

В Афинах сегодня полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания парламента, которые протестуют против соглашения между Грецией и Македонией о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония.

Как сообщает Reuters, в центре Афин собрались тысячи людей с национальными флагами.

Многие греки считают, что название Македония следует использовать только для обозначения северного региона своей страны с таким названием - место рождения Александра Македонского, и рассматривают любое использование как попытку украсть их культурное наследие.

Соглашение, подписанное правительствами двух стран, разблокирует желание бывшей югославской республики вступить в НАТО и Европейский Союз, ратифицированное парламентом Греции.

Как сообщалось,тысячи националистически настроенных греков выразят свое недовольство по поводу изменения названия соседнего государства Республики Македония в Республику Северная Македония протестом в Афинах.