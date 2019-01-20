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В Праге украинцы образовали "живую цепь" по случаю Дня соборности Украины

В Праге украинцы образовали &quot;живую цепь&quot; по случаю Дня соборности Украины
20:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/

Новости мира: Несколько десятков украинцев образовали "живую цепь" по случаю Дня соборности Украины, который отмечается 22 января.

На Карловом мосту в Праге несколько десятков украинцев образовали "живую цепь" по случаю Дня соборности Украины, который отмечается 22 января. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Чешской Республике в Facebook.

"Украинцы из разных уголков нашего государства взялись сегодня за руки и образовали живую цепь единства на Карловом мосту в Праге. Акция состоялась в знак солидарности с Украиной, где ежегодно символически объединяют живой цепью Правобережную и Левобережную Украину на мосту Патона в Киеве. Так местные украинцы присоединились к празднованию Дня Соборности и 100-летию провозглашения Акта Злуки", - сказано в сообщении.

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Напоминается, что 100 лет тому назад, 22 января 1919 года, на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт злуки Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.

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Прага, День Соборности Украины, Чешская Республика, Посольство Украины, Карловый мост.
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