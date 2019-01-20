Brexit: Мэй проводит телефонные переговоры с министрами

Новости мира: Глава правительства Великобритании проводит телефонную конференцию с министрами, чтобы обсудить дальнейшие планы по Brexit.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в воскресенье проводит телефонную конференцию с министрами, чтобы обсудить дальнейшие планы по Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

"Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй проводит в воскресенье конференцию с министрами, чтобы обсудить Brexit", - говорится в сообщении.

Мэй вернется в парламент в понедельник, чтобы выступить с речью о том, как она продолжит выход Великобритании из ЕС после того, как ее соглашение было отклонено законодателями на прошлой неделе.

Как сообщалось, 15 января британские парламентарии не поддержали предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.