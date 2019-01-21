Евросоюз объяснил новые санкции против россиян из ГРУ

Индивидуальные санкции, которые Евросоюз сегодня объявил против четырех сотрудников Главного разведывательного управления РФ, включая руководителей этого ведомства за применение химического яда против семьи Скрипалей в Великобритании, являются взвешенными и основываются на очень солидной правовой основе.
Об этом в понедельник в Брюсселе заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, сообщает корреспондент.
«До того, как принимать решение, наподобие того, которое было принято сегодня на санкции (против россиян), Европейский Союз делает длительную и очень тщательную правовую оценку той основы, на основании которой принимается такое решение. Потому что оно должно выдержать испытания в судах. Я убеждена в том, что страны-члены приняли такое решение сегодня на очень мощной правовой основе», - отметила Могерини.
Она напомнила, что Евросоюз приступил к обсуждению возможности введения этих конкретных санкций за использование химического оружия еще в предыдущем месяце, а именно решение является частью сознательной политики Евросоюза в усилиях по сдерживанию любого оружия массового уничтожения.
«Это часть нашего твердого намерения предотвратить использование не только химического оружия, а вообще любого оружия массового уничтожения, как такового. Европейский Союз всегда был сторонником нераспространения оружия массового уничтожения. Мы продолжаем прилагать все усилия для предотвращения его использования, и реагируем везде, где видим свидетельство о таком использовании. Как я сказала, мы делаем это на очень солидной правовой основе», - подчеркнула Могерини.