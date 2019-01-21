Мэй против обновления Белфастского соглашения в переговорах с Ирландией

Новости мира: Премьер Британии Тереза Мэй анонсировала переговоры с депутатами по ирландской границе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что проведет переговоры с депутатами британского парламента, чтобы понять их требования по границе с Ирландией.

Об этом она заявила в понедельник, выступая перед депутатами британского парламента.

"Все согласны, что при выходе из ЕС мы должны полностью выполнять Белфастское соглашение и не допустить объявления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией... Я говорю совершенно четко: это правительство не будет открывать переговоры об обновлении Белфастского соглашения", - сказала она.

Говоря о проблеме границы между Северной Ирландией и Ирландией, Мэй отметила, что проведет переговоры с депутатами по этому вопросу.

"Несмотря на изменения, которые мы ранее согласовали, есть две ключевые проблемы. Страх, что backstop будет действовать постоянно. И обеспокоенность по поводу потенциального влияния на наше единство, если Северная Ирландия будет рассматриваться не так, как остальная Британия", - сказала Тереза Мэй.

Напомним, backstop призван гарантировать, что в случае упорядоченного выхода Британии из ЕС на острове Ирландия ни в коем случае не появится "жесткой границы", то есть не будет физических проверок или инфраструктуры.

"На этой неделе я буду говорить с коллегами, включая североирландских юнионистов, о том, как мы можем выполнить наши обязательства перед народом Северной Ирландии и Ирландии", - сказала она.

Затем, по словам Мэй, она представит итоги проведенных дискуссий на рассмотрение ЕС.