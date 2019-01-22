"Фарсовое правительство": Лидер шотландской партии раскритиковал Мэй

Новости мира: Лидер шотландских депутатов в британском парламенте назвал правительство Мэй "фарсовым".

Глава Шотландской национальной партии (SNP) в Вестминстере Ян Блэкфорд назвал британское правительство "фарсовым" и вновь заявил о необходимости независимости для Шотландии.

"Она (Тереза Мэй - прим. ред.) не пришла с фундаментальным изменением (плана по Brexit). Это фарсовое правительство, оно вызывает неловкость, и его руководство отличается хаотичностью", - сказал Я.Блэкфорд на слушаниях в парламенте.

Он вновь указал о необходимости независимости для Шотландии.

"Мы не сможем спасти остальную часть Великобритании, но у нас есть путь ухода от Brexit: независимая Шотландия. У нас в Шотландии другой выбор. Мы не голосовали за Brexit, мы не будем вытянуты из Европы правительством тори (Консервативная партия), за которое мы не голосовали", - отметил Я.Блэкфорд.