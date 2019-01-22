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"Фарсовое правительство": Лидер шотландской партии раскритиковал Мэй

&quot;Фарсовое правительство&quot;: Лидер шотландской партии раскритиковал Мэй
00:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер шотландских депутатов в британском парламенте назвал правительство Мэй "фарсовым".

Глава Шотландской национальной партии (SNP) в Вестминстере Ян Блэкфорд назвал британское правительство "фарсовым" и вновь заявил о необходимости независимости для Шотландии.

"Она (Тереза Мэй - прим. ред.) не пришла с фундаментальным изменением (плана по Brexit). Это фарсовое правительство, оно вызывает неловкость, и его руководство отличается хаотичностью", - сказал Я.Блэкфорд на слушаниях в парламенте. 

Он вновь указал о необходимости независимости для Шотландии.

Мэй против обновления Белфастского соглашения в переговорах с Ирландией

"Мы не сможем спасти остальную часть Великобритании, но у нас есть путь ухода от Brexit: независимая Шотландия. У нас в Шотландии другой выбор. Мы не голосовали за Brexit, мы не будем вытянуты из Европы правительством тори (Консервативная партия), за которое мы не голосовали", - отметил Я.Блэкфорд.

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Великобритания, Шотландия, Тереза Мэй, Brexit, Ян Блэкфорд.
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