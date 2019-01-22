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Мэй представила План "Б" относительно Brexit

Мэй представила План &quot;Б&quot; относительно Brexit
10:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Тереза Мэй представила в британском парламенте План "Б" по выходу страны из Европейского Союза.

21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План "Б" по выходу страны из Европейского Союза.

Трансляция заседания велась в Facebook премьер-министра.

В ходе своего выступления Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о Brexit, а также перенос на другую дату срока выхода страны из ЕС.

Мэй заявила, что прислушалась к беспокойству парламентариев по поводу так называемого «бэкстопа», призванного гарантировать отсутствие таможенных проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

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На этой неделе она планирует провести дополнительные переговоры относительно ирландской границы в парламенте, переговорить с представителями североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), после чего представит результат переговоров в Брюсселе.

Дебаты и новое голосование касательно выдвинутых Мэй предложений парламент проведет 29 января.

Как сообщалось, 15 января британские парламентарии не поддержали предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против - 432.

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Великобритания, Plan B, Тереза Мэй, Brexit.
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