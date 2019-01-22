Обломки машины супруга Елизаветы II выставили на продажу

Новости мира: На днях весь мир потрясла новость о том, что 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в серьезную автомобильную аварию.

Предприимчивый британец разместил в сети объявление и продает обломки за баснословные деньги.

Автомобиль, которым принц Эдинбургский сам управлял, столкнулся с Kia, в которой были две пассажирки, возле поместья Сандрингем.

На этом печальном событии тут же решили нажиться мошенники и спекулянты. Дело в том, что в сети появилось странное объявление. Некий британец якобы собрал обломки автомобиля принца Филиппа и выставил их на продажу на eBay по просто баснословной цене. За три пластмассовые детали владелец просит 84 тысячи долларов, пишет Daily Mail.

"Может даже содержать ДНК Филиппа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то в этом роде", – даже пошутил владелец обломков в подписи к своему объявлению. Впрочем, пока неизвестно, нашлись покупатели на такой товар или нет.