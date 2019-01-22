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Обломки машины супруга Елизаветы II выставили на продажу

Обломки машины супруга Елизаветы II выставили на продажу
12:42 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ

Новости мира: На днях весь мир потрясла новость о том, что 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в серьезную автомобильную аварию.

Предприимчивый британец разместил в сети объявление и продает обломки за баснословные деньги.

Автомобиль, которым принц Эдинбургский сам управлял, столкнулся с Kia, в которой были две пассажирки, возле поместья Сандрингем. 

На этом печальном событии тут же решили нажиться мошенники и спекулянты. Дело в том, что в сети появилось странное объявление. Некий британец якобы собрал обломки автомобиля принца Филиппа и выставил их на продажу на eBay по просто баснословной цене. За три пластмассовые детали владелец просит 84 тысячи долларов, пишет Daily Mail.

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"Может даже содержать ДНК Филиппа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то в этом роде", – даже пошутил владелец обломков в подписи к своему объявлению. Впрочем, пока неизвестно, нашлись покупатели на такой товар или нет.

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ДТП, Авария, Елизавета II, Принц Филипп, Муж Елизаветы II.
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