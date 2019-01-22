В Париже закрыли Эйфелеву башню

Новости мира: В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню, вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед.

В Париже из-за снегопада ограничили доступ туристов к одной из самых известных достопримечательностей французской столицы – Эйфелевой башне. Об этом говорится в Twitter Эйфелевой башни.

"Из-за снежной погоды меня временно закрыли для посетителей", – говорится в сообщении. В то же время отмечается, что вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед в ресторане башни.

По данным французской прессы, начиная с 6 утра Францию накрыли снегопады, а в 24 департаментах страны объявлен повышенный уровень метеоопасности. Жителям Парижа рекомендуют ограничить поездки в связи с погодными условиями.

Напомним, в декабре во французской столице временно закрывали Эйфелеву башню и Лувр из-за очередных акций "желтых жилетов".