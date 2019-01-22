Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Нацкомиссия о январских платежах за газ: Подлежат оплате
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
TAYANNA: &quot;Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение&quot;
TAYANNA: "Я не буду участвовать в Национальном отборе на Евровидение"

В Париже закрыли Эйфелеву башню

В Париже закрыли Эйфелеву башню
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню, вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед.

В Париже из-за снегопада ограничили доступ туристов к одной из самых известных достопримечательностей французской столицы – Эйфелевой башне. Об этом говорится в Twitter Эйфелевой башни.

"Из-за снежной погоды меня временно закрыли для посетителей", – говорится в сообщении. В то же время отмечается, что вход разрешен только тем, кто ранее забронировал обед в ресторане башни.

По данным французской прессы, начиная с 6 утра Францию накрыли снегопады, а в 24 департаментах страны объявлен повышенный уровень метеоопасности. Жителям Парижа рекомендуют ограничить поездки в связи с погодными условиями.

Напомним, в декабре во французской столице временно закрывали Эйфелеву башню и Лувр из-за очередных акций "желтых жилетов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Эйфелева башня, Снегопады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
02 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
Корь атакует: за неделю заболели 3,5 тысячи украинцев
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Татьянин день в 2019 году: когда и как праздновать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь