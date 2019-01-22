В Совете Европы готовят бюджет без российских взносов

Новости мира: Совет Европы начал готовить бюджет без взносов России.

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) начал работу над новым бюджетом, исходя из отсутствия взноса России.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает из Страсбурга "Европейская правда".

Генсек подчеркнул, что он до сих пор сохраняет надежду на восстановление российских платежей. Вместе с тем он считает необходимым подготовку также такого бюджета, которой не будет рассчитывать на российские деньги.

"Мы сядем с представителями всех 47 стран-членов (в рамках КМСЕ), чтобы это согласовать", - заявил он.

Ягланд отдельно подчеркнул, что он до сих пор надеется на возобновление полноценного участия России в СЕ, поскольку ставит целью сохранение России в зоне действия Европейской конвенции по правам человека, однако возлагает на Россию ответственность за углубление кризиса.

"Нет того, что оправдывает действия России в рамках нынешнего кризиса в СЕ", - заявил он.