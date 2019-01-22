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Германия и Франция в новом договоре укрепили дружбу между странами

Германия и Франция в новом договоре укрепили дружбу между странами
17:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали новый договор о дружбе между странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заключили новый договор о дружбе между странами, который должен углубить двустороннее сотрудничество в экономике, политике, культуре и сфере технологий.

Церемония подписания состоялась 22 января в немецком городе Аахен, сообщает DW.

"Мы подтверждаем, что хотим бок о бок решать большие вызовы нашего времени", - подчеркнула Меркель на церемонии, назвав соглашение совместным ответом обеих стран на рост популизма и национализма.

По ее мнению, в это "особенное время" нужны решительные, четкие, последовательные и перспективные ответы. Сам договор восстанавливает также "фундаментальное сотрудничество" между двумя соседними странами, подчеркнула Меркель.

Один из пунктов подписанного соглашения предусматривает, тесное сотрудничество Берлина и Парижа для совместной внешней политики и политики в ЕС. Кроме того, правительства обоих государств планируют в будущем согласовывать свои действия в таких важных вопросах, как внешняя политика, европейская политика и сфера обороны.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал новый французско-немецкий договор сигналом для дальнейшей европейской интеграции. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

 

По мнению главы немецкого МИД, этот межгосударственный документ содержит "конкретные текущие решения", которые могут стать "путеводителем" для будущей объединенной Европы. Маас убежден, что благодаря этому договору дружба между двумя странами будет служить "сильной, состоятельной Европе".

В основу нового договора легло подписанное в 1963 году Елисейское соглашение. Подписантами этого соглашения были бывшие канцлер Германии Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

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Германия, Ангела Меркель, Франция, Эммануэль Макрон.
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