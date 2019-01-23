Британию суд обязал принимать беженцев, несмотря на Brexit

Новости мира: Статья 50 не освобождает Великобританию от приема беженцев на свою территорию.

Великобритания должна принимать просителей убежища, которые въехали в ЕС через территорию страны в течение периода, пока она входит в блок, несмотря на объявленное намерение выйти из Евросоюза.

Такое решение принял Суд ЕС.

"Государство-член, сообщившее о своем намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50, остается ответственным государством по Дублинскому регламенту III", - говорится в решении.

Таким образом, суд подтвердил процедуру предоставления убежища в Европе согласно с так называемым дублинским правилам, что дает странам-членам ЕС право депортировать искателей убежища в ту страну ЕС, в которой они впервые были зарегистрированы.

Суд отмечает, что статья 50, которая запустила механизм Brexit, "не приводит к приостановке применения права ЕС в этом государстве".

"Следовательно, этот закон продолжает в полной мере действовать и применяться в этом государстве до момента его фактического выхода из ЕС", - говорится в решении.