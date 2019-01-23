Скачать
Среда, 23.01.2019
Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
В Украине могут объявить эпидемию кори
В Украине могут объявить эпидемию кори
WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года
WBC назвала Усика лучшим боксером 2018 года
Звезды побывали на премьере фильма &quot;Исчезновение&quot;
Звезды побывали на премьере фильма "Исчезновение"

Британию суд обязал принимать беженцев, несмотря на Brexit

Британию суд обязал принимать беженцев, несмотря на Brexit
14:13 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Статья 50 не освобождает Великобританию от приема беженцев на свою территорию.

Великобритания должна принимать просителей убежища, которые въехали в ЕС через территорию страны в течение периода, пока она входит в блок, несмотря на объявленное намерение выйти из Евросоюза.

Такое решение принял Суд ЕС.

"Государство-член, сообщившее о своем намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50, остается ответственным государством по Дублинскому регламенту III", - говорится в решении.

ЕС не готовит "упрощений" для Британии по 50-й статье

Таким образом, суд подтвердил процедуру предоставления убежища в Европе согласно с так называемым дублинским правилам, что дает странам-членам ЕС право депортировать искателей убежища в ту страну ЕС, в которой они впервые были зарегистрированы.

Суд отмечает, что статья 50, которая запустила механизм Brexit, "не приводит к приостановке применения права ЕС в этом государстве".

"Следовательно, этот закон продолжает в полной мере действовать и применяться в этом государстве до момента его фактического выхода из ЕС", - говорится в решении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, ЕС, Беженцы, Великобритания, Суд ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
02 Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
03 Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака
04 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
05 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Украину накрыли сильные снегопады и метели
24 января суд огласит приговор Януковичу
24 января суд огласит приговор Януковичу
Бэтмен и Супермен оказались самыми непопулярными
Бэтмен и Супермен оказались самыми непопулярными
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь