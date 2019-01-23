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Роскосмос вновь сорвал дедлайн сдачи космодрома Восточный

Роскосмос вновь сорвал дедлайн сдачи космодрома Восточный
15:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Роскосмос вновь сорвал первоначальные сроки сдачи космодрома "Восточный".

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что строительство космодрома "Восточный" невозможно завершить к 2021 году, поэтому установлен срок — не позднее 2023 года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Первоначальные сроки стояли — 2021 год, но не будем питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", — сказал Борисов.

Как сообщали российские СМИ, ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация Роскосмос просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема.

По его словам, из запланированных 19 объектов, которые должен был построить Роскосмос, готовы только пять. В этом году должно было начаться строительство второй части космодрома, а в 2019 году он должен быть готов для использования к 2021 году.

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Роскосмос, РФ, Космодром Восточный.
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