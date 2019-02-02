СМИ сетуют на ухудшение американо-венгерских отношений

Новости мира: В Будапеште убеждены, что США недовольны Орбаном, а Конгресс занимает враждебную позицию по Венгрии.

Американская дипломатия пытается давить на венгерское правительство по вопросам, важным для Вашингтона.

Об этом пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36 со ссылкой на дипломатическую телеграмму, присланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо.

Телеграмма содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, состоявшейся 18 декабря в Вашингтоне.

"Поддержка начинает угасать для тех, кто верит в американо-венгерские отношения, мы должны показывать результаты", - сказал Митчелл.

"Конгресс занимает враждебную позицию по отношению к Венгрии, постоянно звучит критика по поводу ЦЕУ и дела об экстрадиции", - отметил он.

После встречи с Митчелом Мадьяр продолжил переговоры с другими высокопоставленными Государственного департамента, и многие из них повторили то же самое послание: внешняя политика США - расставаясь с практикой администрации Барака Обамы - воздерживается от критики венгерского правительства по внутренней политике и идеологическим вопросам, но в обмен ожидает, что венгры помогут США в важных для них вопросах.

Диппереписка показала, что усиление военного сотрудничества и расширение экспорта энергоресурсов США вышли на первое место в приоритетах Вашингтона. Согласно документу, американцы разочарованы тем, что, хотя они изменили свое отношение к правительству Орбана, они считают, что венгерская сторона не делает достаточно в ответ.

Как известно, США призывают Венгрию и ее соседей отказаться от российских газопроводов, которые, как утверждает Вашингтон, используются для укрепления хватки Москвы в Центральной и Восточной Европе.