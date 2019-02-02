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Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете РФ

Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете РФ
16:50 Сегодня Телеграф www.eurointegration.com.ua

Новости мира: Президент Молдовы Игорь Додон задержался в Москве, поскольку Кишинев перестал принимать рейсы из-за непогоды, поэтому ему пришлось лететь на спецсамолете РФ.

Президент Молдовы Игорь Додон вечером 1 февраля вернулся в Молдову из Москвы. Додон собирался улететь из России 31 января, но не смог, поскольку Кишинев перестал принимать и отправлять рейсы из-за непогоды. Как подтвердил президент в своем Facebook, из-за плохой погоды и густого тумана ему пришлось лететь домой на самолете, "предоставленном руководством России".

Додон спешил вернуться на празднование 660-летия молдавской государственности и чтобы начать серию поездок по разным районам страны для "общения с гражданами" перед парламентскими выборами.

На брифинге, организованном вечером 1 февраля в аэропорту Кишинева, Додон рассказал, что добрался домой на "самолете, предоставленном руководством России".

Поездка на спецсамолете, по его словам, не стоила молдавскому госбюджета ни лея: якобы все расходы взяла на себя российская сторона. Президент назвал это "красивым жестом".

Как пишет Deschide, Додон вернулся в Кишинев на самолете компании "Газпром". Он должен был приземлиться в 20:18, однако не получил разрешение на посадку из-за сильного тумана.

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Самолет кружил над столицей, после чего все же сел. На борту, кроме Додона, находилась первая леди, башкан Гагаузии Ирина Влах, советники и члены делегации президента. Делегация прилетела на самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Газпром авиа", говорится в сообщении.

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Непогода, Владимир Путин, Туман, Президент РФ, Президент Молдовы, Игорь Додон, Спецсамолет РФ.
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