Новые ПДД в Болгарии не усилили безопасность на дорогах

Новости мира: После ужесточения правил дорожного движения в Болгарии лишь выросло количество ДТП.

В январе 2019 года в Болгарии произошли 478 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 34 человека погибли, а 579 получили травмы различной степени тяжести.

Такие данные обнародовали в Министерстве внутренних дел страны, сообщает корреспондент.

«Несмотря на то, что по сравнению с аналогичными данными 2018 года, количество погибших сократилось на 10 человек, ситуация остается пока тревожной», - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным, только в минувшую ночь с пятницы на субботу на территории Болгарии произошли 18 тяжелых аварий, в результате которых пострадали 22 человека. Несколькими неделями ранее в Болгарии вступили в силу новые правила дорожно-транспортного движения.

Согласно одной из поправок Дорожного кодекса, начинающим водителям запрещено садиться за руль автомобиля после 22.00, а первые шесть месяцев после получения водительских удостоверений они обязаны ездить в сопровождении более опытных водителей.