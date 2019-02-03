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Экс-премьер Македонии объяснил, почему сбежал в Венгрию

Экс-премьер Македонии объяснил, почему сбежал в Венгрию
16:27 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Бывший премьер-министр македонии Никола Груевский заявил, что попросил убежища в Венгрии в связи с тем, что получил информацию о подготовке покушения на него.

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский объяснил, что был вынужден сбежать в Венгрию, чтобы избежать двухлетнего тюремного заключения на родине, так как он получил информацию о подготовке покушения на него.

По словам Гуевского сначала он решился отсидеть тюремный срок вопреки безосновательному обвинению. Однако, ему поступила информация, что именно в тюрьме на него готовится покушение и в связи с этими новыми данными он изменил решение.

Экс-премьер Македонии отметил, что информацию ему передали  от "хорошо информированных людей внутри тюрьмы". Кто стоит за этим, Груевский отказался сообщить, так как на данный момент не имеет этому доказательств. 

Отмечается, что информацию о покушении на него в правительстве Македонии восприняли со скептицизмом. Власти страны также отрицают, что преследования Груевского носят политический характер.

Напомним, в 2016 году на тот момент выполнявший обязанности  премьер-министра Македонии Никола Груевский подал в отставку.  В мае 2016 года в Македонии состоялись массовые протесты после обнародования видеозаписей или записей телефонных разговоров, из которых следует, что министры обсуждали, как фальсифицировать результаты выборов, а полиция прослушивала разговоры оппозиционных деятелей, независимых журналистов и активистов общественных организаций. Кроме того, из записей следовало, что глава правительства и его сотрудники якобы скрывали совершенное полицейским в 2011 году убийство. Груевский, который занимал данную должность с 2006 года, отрицал обвинения.

В прошлом году, 2 ноября апелляционный суд Македонии подтвердил приговор суда в Скопье, который назначил двухлетний срок заключения для бывшего главы правительства Николы Груевского за незаконное приобретение за государственный счет роскошного автомобиля для собственных нужд.

В последствии, 13 ноября полиция Македонии выдала ордер на арест Груевского, поскольку судебным исполнителям не удалось установить его место пребывания, чтобы передать судебное решение. Полиция выяснила, что он попросил убежища в Венгрии. 20 ноября Миграционная служба Венгрии предоставила убежище Груевскому. 23 ноября прокуроры Македонии предъявили ему еще два обвинения: в отношении незаконного финансирования его партии VMRO-DPMNE и незаконного строительства ее штаб-квартиры.

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Тюремный срок, Никола Груевский, Подготовка покушения, Экс-премьер Македонии, Экс-премьер-министр Македонии, Бывший премьер-министр Македонии, Политическое убежище в Венгрии.
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