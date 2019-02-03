"Я стар, но не глуп": Испанцы требовали повышения пенсий

Новости мира: По Мадриду вчера, 2 февраля, прошли пенсионеры, требуя у правительства повышения пенсий, утверждая, что повышение на 0,25% в 2017 году было недостаточным.

Тысячи пожилых испанцев в субботу, 2 февраля, прошли по центру Мадрида, требуя от государства повышения пенсий. Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие держали в руках таблички, на которых было написано "Мы все пенсионеры" и "Я стар, но не глуп".

Объединение пенсионеров и профсоюзы Испании протестовали по всей стране с требованием обеспечить рост пенсий в соответствии с инфляцией. Они утверждают, что повышение на 0,25% в 2017 году было недостаточным.

"Это борьба, которую мы должны продолжать, потому что наши требования не были выполнены", - отметила 67-летняя протестующая Изабель Перес.

Также, к маршу присоединились некоторые таксисты, которые бастуют в Мадриде в течение почти двух недель (13 дней) и требуют более строгих правил для пользователей приложений Uber и Cabify.