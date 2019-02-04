Первый открытый гей среди политиков Польши создал оппозиционную партию "Весна"

Новости мира: Бывший мэр польского города Слупск Роберт Бедронь зарегистрировал партию "Весна", он является первым и открытым геем среди политиков Польши.

В воскресенье, 3 февраля, на съезде в Варшаве бывший мэр польского города Слупск и первый открытый гей среди политиков страны Роберт Бедронь зарегистрировал оппозиционную к власти партию, получившую название "Весна".

Бедронь заявил, что партия намерена принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая.

Экс-мэр Слупска сообщил, что таким образом очет бросить вызов нынешней политике Польши и завоевать места правящей правой партии "Право и справедливость" (PiS). Во время выступления чиновник заявил, что "нам нужна весна, которая обновит этот мрачный ландшафт".

Отмечается, что программа его партии состоит из трех столпов - человек, общество и государство. Также, согласно программы, Польша должна отказаться к 2035 году от добычи угля, уменьшить вырубку лесов, а также либерализировать закон об абортах. Бедронь также предлагает запретить религиозные учения в школах.

Планируется, что партия будет отличаться от националистической политики PiS и ее главного соперника, "Гражданской платформы" (PO).

Известно, что Бедронь начал свою политическую карьеру как активист ЛГБТ в 1990-х годах. Был избран в национальный парламент в 2011 году и в 2014-2018 гг. занимал должность мэра Слупска.

Напомним, европейские депутаты проголосовали за признание оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы согласно с Конституцией страны. Европейский парламент призывает главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и остальные страны ЕС присоединиться к решению о признании Гуаидо «единственным законным временным президентом страны, пока не будут созваны новые свободные, прозрачные и достоверные президентские выборы для восстановления демократии».