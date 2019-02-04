В Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро

Новости мира: В Австрии около Зальцбурга во время авиашоу в озеро упал небольшой самолет.

Вблизи австрийского Зальцбурга в понедельник, 4 февраля, во время авиашоу в озеро упал небольшой самолет. Об этом сообщает издание Kurier.

Инцидент произошел в районе озера Вольфгангзее. На видеозаписях, распространенных в Facebook, видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем левым крылом касается воды.

Самолет упал в озеро вблизи австрийского Зальцбурга.

Пилот выжил - он отделался незначительными повреждениями. Спасателям также удалось достать из воды самолет, который почти полностью погрузился в озеро. Утечки топлива или вредных веществ в озеро не обнаружено.

Напомним, спасатели на дне Ла-Манше нашли пропавший самолет, на котором летел Сала.