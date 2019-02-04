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В Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро

В Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро
20:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В Австрии около Зальцбурга во время авиашоу в озеро упал небольшой самолет.

Вблизи австрийского Зальцбурга в понедельник, 4 февраля, во время авиашоу в озеро упал небольшой самолет. Об этом сообщает издание Kurier.

Инцидент произошел в районе озера Вольфгангзее. На видеозаписях, распространенных в Facebook, видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем левым крылом касается воды.

Самолет упал в озеро вблизи австрийского Зальцбурга.

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Пилот выжил - он отделался незначительными повреждениями. Спасателям также удалось достать из воды самолет, который почти полностью погрузился в озеро. Утечки топлива или вредных веществ в озеро не обнаружено.

Напомним, спасатели на дне Ла-Манше нашли пропавший самолет, на котором летел Сала.

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Авария, Самолет, Австрия, Авиашоу, Зальцбург.
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