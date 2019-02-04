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Меркель исключила новые переговоры по Brexit

Меркель исключила новые переговоры по Brexit
21:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Канцлер считает, что вопрос границы между Ирландией и Великобританией можно урегулировать позже.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза пересматриваться не будет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это не на повестке дня. Мы хотим сделать все, чтобы дело не дошло до так называемого "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения. Так как это может усилить неопределенность", - сказала Меркель.

Она также добавила, что хотя новых переговоров по соглашению о Brexit не планируется, но "у нас есть договоренность о дальнейших отношениях".

В рамках этих договоренностей, по словам немецкого канцлера, можно поднять вопрос так называемого "запасного механизма" о границе между Ирландией и Северной Ирландией.

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По ее словам, решающим в этом вопросе является тот факт, что Лондон должен озвучить, каким он представляет себе это решение.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала вернуться в Брюссель с новым обязательствам и "новыми идеями" для достижения соглашения по Brexit.

Она настаивает, что страна выйдет из ЕС 29 марта, несмотря на то, что министры ее правительства предлагают отсрочить дату выхода.

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Германия, ЕС, Ангела Меркель, Британия, Brexit.
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