"Это двойные стандарты": Премьер Румынии раскритиковала ЕС

Новости мира: Премьер-министр Румынии обвиняет ЕС в двойных стандартах.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ обвинила Евросоюз в применении двойных стандартов.

Об этом пишут румынские СМИ со ссылкой на интервью главы правительства изданию Politico.

"Румыния не имеет права делать то, что делают другие страны. Мы увидели, что произошло с "желтыми жилетами" во Франции, когда полицейские применили силу к протестующим, но после этого со стороны остальных государств-членов ЕС не последовало никакой реакции. Не было резолюции Европарламента. Это двойные стандарты", - заявила Дэнчилэ, напомнив о критике ЕС в адрес румынских правоохранительных органов, которые применили силу во время массовых антиправительственных протестов диаспоры в Бухаресте в августе 2018 года.

Глава румынского правительства также раскритиковала введенный в отношении Румынии и Болгарии механизм сотрудничества и проверки, в рамках которого Еврокомиссия проводит мониторинг состояния борьбы с коррупцией в этих странах. Дэнчилэ в этой связи отметила, что "коррупция есть и в других странах, в том числе в странах Западной Европы, однако в отношении этих государств не вводятся никакие ограничительные меры".

"Для решения тех или иных проблем необходима поддержка других партнеров по ЕС, а не санкции и ограничения", - подытожила румынский премьер, подчеркнув, что она остается "убежденным проевропейким политиком".

Как известно, Румыния с 1 января нынешнего года председательствует в ЕС.