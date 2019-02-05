Скачать
Вторник, 05.02.2019
РФ направила дипломатическую ноту Франции из-за высказывания Макрона
РФ направила дипломатическую ноту Франции из-за высказывания Макрона
Brexit на носу: Мэй обратилась за помощью к европейским бизнесменам
Brexit на носу: Мэй обратилась за помощью к европейскому бизнесу
Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
Тотовицкий: Шахтер уже готов к Лиге Европы
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли
Джонни Депп изменил имидж ради новой роли

Обеспокоены правами человека: ЕС принял постановление по Ирану

Обеспокоены правами человека: ЕС принял постановление по Ирану
04:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране.

Совет Евросоюза в постановлении, принятом в понедельник, выразил свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране, обратив особое внимание на частое применение смертной казни в исламской республике.

"Притом, что Совет признает, что изменения, внесенные в закон, относящийся к борьбе против наркотических средств, и одобренные в октябре 2017 года, способствовали значительному уменьшению на сегодняшний день числа казней, связанных с трафиком наркотиков, он подчеркивает, что ЕС выступает против смертной казни при любых обстоятельствах и во всех странах", - говорится в тексте, распространенном в Брюсселе пресс-службой Совета ЕС.

Евросоюз ввел дополнительные санкции против Ирана

В нем подчеркивается, что казни несовершеннолетних преступников представляют собой нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка. Иран входит в число государств, подписавших эти документы, отмечается в постановлении.

Совет ЕС также призвал Тегеран выполнять международные договоры, членом которых он является, и обеспечить полное соблюдение прав человека и основополагающих свобод. В том числе постановление указывает на права женщин и девушек, представителей меньшинств, включая этнические и религиозные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Иран, Смертная казнь, Права человека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
02 Киев озвучил позицию по Венесуэле
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 "Кто заказал Гандзюк": на Банковой пикетируют активисты
05 Полиция задержала боевика "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
Надежду Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО
Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу
Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы
Стала известна причина набора веса
Стала известна причина набора веса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь