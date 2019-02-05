Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от общего диктанта по русскому языку

Новости мира: Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения общего диктанта по русскому языку.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник призвал отказаться от проведения "Тотального диктанта" в республике. Именно Таллин в этом году стал столицей этой международной культурно-образовательной акции, которую организуют активисты из РФ, передает УНН со ссылкой на местный ресурс Delfi.

"Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как можно было бы ожидать от классического занятия чистотой русского языка", — написал он на своей странице в Facebook.

"В Эстонии мы должны сосредоточиться на том, чтобы перевести нашу систему образования на эстонский язык, а не узаконивать российскую мягкую политику влияния в отношении наших соотечественников. Это мероприятие исходит не из филологических, а из политических мотивов, и в такой форме оно несет идеологическую символическую ценность, которая не соответствует интересам Эстонии. Было бы разумно отказаться от проведения этой акции в Таллине. Считаю необходимым, чтобы соответствующие эстонские государственные учреждения оценили обстоятельства, связанные с этой акцией, и в рамках конституции применили необходимые меры", — указал он.