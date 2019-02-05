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В Европарламенте проголосовали за &quot;выборочное сотрудничество&quot; с РФ
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В Европарламенте проголосовали за "выборочное сотрудничество" с РФ

В Европарламенте проголосовали за &quot;выборочное сотрудничество&quot; с РФ
13:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Комитет Европарламента выступил за выборочное сотрудничество с РФ и дальнейшие санкции.

Комитет по международным делам Европейского парламента в понедельник принял резолюцию, в которой парламентарии призывают к выборочному взаимодействию с Россией, поддержке санкций против РФ и отмене строительства "Северного потока-2".

За документ, который описывает состояние политических отношений между ЕС и Россией, проголосовали 27 членов комитета, 4 выступили против, 15 воздержались, сообщила пресс-служба Европейского парламента.

В документе утверждается, что ЕС должен сотрудничать с Россией только в тех областях, представляющих общий интерес, а также необходимо пересмотреть действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (PCA).

Европарламентарии осуждают действия России в Азовском море и ее неоднократные нарушения территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

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В документе подчеркивается, что полное выполнение Минских соглашений и более широкое уважение международного права остаются ключевыми предпосылками для более тесного сотрудничества ЕС с Россией.

Между тем, нынешние санкции должны остаться в силе, и ЕС должен быть готов к дальнейшим действиям, особенно с помощью целенаправленных санкций против отдельных лиц.

В этом контексте члены Европарламента призывают соответствующие страны ЕС прекратить все программы выдачи "золотых виз или паспортов" и призывают Европейскую комиссию и службу внешних действий подготовить предложение европейской версии "Закона Магнитского".

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Хотя члены Европарламента по иностранным делам больше не хотят рассматривать Россию как стратегического партнера, они подчеркивают, что ЕС сегодня является крупнейшим торговым партнером России и сохранит эту позицию в ближайшем будущем. Однако евродепутаты повторяют свой призыв об отмене проекта "Северный поток-2", поскольку он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа и грозит внутреннего рынка ЕС.

Европейский парламент рассмотрит резолюцию на Страсбургской пленарной сессии в марте.

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Россия, Санкции, Европарламент, Северный поток-2.
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