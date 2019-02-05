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Кремль использует Беларусь для противостояния с Западом

Кремль использует Беларусь для противостояния с Западом
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Спецслужбы Литвы отмечают возрастающую угрозу со стороны России в Балтийском регионе.

Департамент государственной безопасности и военной разведки Литвы представил доклад, посвященный угрозам со стороны России.

Так, согласно тексту документа, Россия использует Беларусь в качестве «буфера» по противостоянию Западу, укрепляя при этом силы в Калининградской области для возможности провести оперативные военные действия в случае необходимости. По мнению спецслужб Литвы, Беларусь из-за финансовой зависимости от РФ неспособна проводить независимую политику и внедрять экономические реформы. Также Беларусь используется Россией как «буферное» государство для размещения на ее территории своей военной мощи и планирования военных операций, что не позволяет стране проводить независимую политику в сфере обороны и безопасности.

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В документе также отмечается, что спецслужбы Беларуси находятся под полным контролем российских силовых ведомств, которые безо всяких ограничений работают на территории другого суверенного государства.

Литовская разведка отмечает, что наращивание военных сил в Калининградской области позволит России вести военные действия на протяжении 24-48 часов. Кроме этого, в регионе постоянно обновляется и модернизируется военная инфраструктура, на сухопутных и морских полигонах проводится подготовка военных.

В Литве подчеркнули, что увеличение военного присутствия национальных вооруженных сил стран Балтийского региона и мощностей НАТО позволит избежать полноценного военного конфликта.

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НАТО, Беларусь, РФ, Литва.
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