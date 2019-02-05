Польша создает армию защиты киберпространства

Новости мира: В Польше объявили о создании сил обороны киберпространства.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак представил концепцию по созданию сил обороны киберпространства.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Блащака, силы обороны киберпространства будут новой структурой в польской армии.

"Эта структура будет сочетанием Национального центра криптологии и инспекции информатики. Чтобы эта структура работала хорошо, люди всегда являются ключевыми, все те, кто создаст армию защиты киберпространства", - подчеркнул министр.

Глава министерства обороны также назначил своего полномочного представителя для создания сил обороны в киберпространстве. Им стал полковник Кароль Моленда, специалист по кибербезопасности, ранее работавший в военной контрразведке.

Блащак подчеркнул, что создание сил обороны в киберпространстве - это имплементация руководящих принципов НАТО.

"Мы солидарны с союзниками, и безопасность - один из наших приоритетов", - заверил Блащак.

Блащак также подчеркнул свою благодарность территориальным силам обороны, которые, по его словам, посвящают свое свободное время, "чтобы присутствовать, реагировать и защищать Польшу".

"В рамках войск территориальной обороны мы создаем кибер-компонент, чтобы те, кто сегодня работает в IТ-компаниях, профессионалы, имеющие высокие позиции на рынке, при желании могли присоединиться к армии и защищать безопасность Польши и поляков", - заявил Блащак.