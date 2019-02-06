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Бельгийский министр ушла в отставку из-за высказывания о климатических протестах

Бельгийский министр ушла в отставку из-за высказывания о климатических протестах
00:15 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Бельгийский министр ушла в отставку за то, что назвала климатические протесты сговором.

Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге ушла в отставку после своего заявления о том, что массовые демонстрации в защиту климата в Бельгии в последние недели является заговором.

Об этом сообщает AP.

Ранее она отказывалась уйти в отставку, хотя и признала, что не получила от спецслужб информации в подтверждение своих слов о заговоре.

Шовлиге заставили подать в отставку на встрече с ее партийным руководством.

"Я сказала кое-что, что было неправильным", - заявила она, настаивая, что не собиралась лгать.

Оппозиция выразила свое возмущение ее заявлением и использованием названия государственной организации для лжи.

За последние два месяца десятки тысяч демонстрантов протестовали по всей стране с требованием лучшей защиты климата, часто критикуя политику Шовлиге.

Сначала министр приветствовала марши, но выходные она сказала: "Много людей в этих маршах не понимают, что они являются частью системы, которая является основанием". Она добавила, что "об этом мне сказала государственная безопасность".

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Бельгия, Протесты, Защита климата, Жоке Шовлиге.
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