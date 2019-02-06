Министр обороны Румынии заявил о провокациях со стороны РФ в Черном море

Новости мира: Минобороны Румынии обвинило Россию в провокациях в Черном море.

Румынский министр национальной обороны Габриэль Леш утверждает, что Румыния сталкивается с провокациями России в Черном море, на которые она может ответить только во взаимодействии с партнерами по НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы использовать термин "провокации", никак не "угрозы" со стороны России, потому что мы не говорим в этот момент об угрозах, которые нанесли бы ущерб безопасности Румынии, а говорим о провокациях, к которым нас приучила Россия в последний период... Я сказал и сегодня на конференции, на которую был приглашен сенатором Джимом Инхофом и другими сенаторами, что мы сталкиваемся в районе Черного моря с рядом провокаций, на которые можем ответить только в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, в особенности укрепляя трансатлантические связи с США" — заявил министр, который находится с визитом в США, во вторник в интервью телеканалу Antena3.

Леш подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.

"Категорически нет, потому что мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе, — сказал он. — Мы должны сохранять спокойствие, потому что в этот момент мы не говорим о прямых угрозах в адрес Румынии".