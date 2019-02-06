Скачать
Среда, 06.02.2019
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс

В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
05:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: НАТО подпишет протокол о вступлении Северной Македонии в альянс.

Послы 29 стран НАТО и Македонии в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета подпишут протокол о вступлении Македонии в альянс в присутствии главы македонского МИД Николы Димитрова. Союзники рассчитывают ускоренными темпами ратифицировать этот документ и завершить процесс принятия Македонии в НАТО уже к саммиту глав государств этой организации в июле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел (Македонии) Николой Димитровым протокол о присоединении (в альянс) будущей Республики Северная Македония", — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter.

НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет - решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет - с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

Закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО: Порошенко допускает вмешательство РФ

Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония" было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами, включая обвинения в подкупе местных депутатов со стороны США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Брюссель, Македония, Никола Димитров, Северная Македония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
02 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
03 Медведчук назвал абсурдом и беспределом свое дело в ГПУ
04 Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
05 Мингарелли: ЕС является крупнейшим торговым партнером для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии
Луценко подала в суд на Гриценко
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь