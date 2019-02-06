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НАТО и Северная Македония подписали исторический документ

НАТО и Северная Македония подписали исторический документ
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сегодня в Брюсселе подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Церемония подписания протокола о присоединении республики Северная Македония к Североатлантическому альянсу состоялась в среду в штаб-квартире организации в Брюсселе.

От имени альянса документ подписали 29 постоянных представителей стран НАТО, от Македонии в церемонии участвовал министр иностранных дел Никола Димитров.

Перед церемонией генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что процедура ратификации протокола странами альянса пройдет быстро. Он также напомнил, что двери НАТО остаются открыты для демократий, разделяющих идеалы альянса.

Ранее Й.Столтенберг заявил, что "когда все 29 стран ратифицируют протокол, мы сможем приветствовать Республику Северная Македония в качестве 30-го члена НАТО".

Он уточнил, что после подписания документа Македония сможет участвовать в мероприятиях альянса в качестве приглашенной страны.

Бывшая югославская республика присоединилась к натовской программе "Партнерство ради мира" в 1995 году, а в 1999 году - к плану действий по подготовке к членству в НАТО. Страна оказывала поддержку операциям и миссиям под руководством НАТО в Афганистане и Косово.

Член НАТО Греция после развала бывшей Югославии блокировала путь Скопье в альянс и Евросоюз, не признавая права страны на название Македония из-за собственной одноименной исторической области. По причине этого спора новую западнобалканскую страну приняли в ООН под условным названием бывшая югославская республика Македония и рекомендовали сторонам разрешить разногласия мирным путем.

Заключенное Афинами и Скопье 17 июня 2018 года преспанское соглашение предусматривает название Республика Северная Македония.

На саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.

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ЕС, НАТО, Македония, Йенс Столтенберг, Северная Македония.
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