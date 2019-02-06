Австрия компенсировала €1,5 млн женщине из-за Гитлера

Новости мира: Австрия заплатит 1,5 млн евро бывшей хозяйке дома, где родился Гитлер.

Региональный суд Рид-им-Иннкрайс (Австрия) присудил выплатить почти 1,5 млн евро бывшей владелице дома, где родился Адольф Гитлер.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Суд решил, что реальная собственность недвижимости значительно превосходит ту, которую государство ей заплатило - 310 тыс. евро.

"Она теперь чувствует себя лучше, поскольку получила адекватную компенсацию", - сказал адвокат Герхард Лебич.

Экспертная оценка показала, что даже без учета необычности дома его стоимость составляет 812 тыс. евро, а с учетом его исторического значения он был оценен в 1,5 млн евро.

Австрия экспроприировала дом в январе 2017 из опасений, что он может стать местом паломничества неонацистов.