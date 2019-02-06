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Юнкер и глава правительства Ирландии сделали заявление о Brexit

Юнкер и глава правительства Ирландии сделали заявление о Brexit
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

"Как мы уже неоднократно говорили, соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ред.) является лучшим и единственно возможным. Оно не подлежит повторным переговорам", - говорится в документе, распространенном в среду в Брюсселе.

"Backstop (страховочный план по статусу границы между Северной Ирландией и Ирландией - ред.) является неотъемлемой частью соглашения о выходе", - подчеркнули Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар.

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится, и это лишь "необходимая юридическая гарантия для защиты мира и обеспечения невозврата к жесткой границе на острове Ирландия при одновременной защите целостности нашего единого рынка и таможенного союза".

Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар считают соглашение о Brexit, включая backstop, "сбалансированным компромиссом, представляющим хорошее решение для граждан и предприятий со всех сторон, в том числе в Северной Ирландии".

По их заявлению, "backstop - это не двусторонний вопрос, а общеевропейский". Граница Ирландии является также границей Европейского союза, а ее рынок - частью единого рынка ЕС.

"Мы будем едины в этом вопросе", - заверили авторы совместного заявления.

Они пообещали продолжать добиваться соглашения по упорядоченному выходу Соединенного Королевства из ЕС, но также намерены активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

В документе содержится обещание, что Еврокомиссия поддержит Ирландию в поиске решений конкретных проблем, с которыми столкнутся страна и ирландские граждане, фермеры и предприятия. Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар заявили о планах "тесно сотрудничать с этой целью в ближайшие недели".

"Мы будем и впредь напоминать правительству Соединенного Королевства о его обязанностях в соответствии с Соглашением Страстной пятницы (Белфастским соглашением 1998 года - ИФ) как при наличии соглашения (о Brexit - ред.), так и без него", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера и Л.Варадкара.

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ЕС, Великобритания, Ирландия, Brexit.
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