Франция осудила вице-премьера Италии: он встречался с "желтыми жилетами"

Новости мира: МИД Франции осудил встречу вице-премьера Италии с "желтыми жилетами".

МИД Франции назвал провокацией встреча итальянского вице-премьера Луиджи Ди Майо с представителем "желтых жилетов" Кристофом Шалансоном.

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции.

"Эта новая провокация недопустима для стран-соседей, стран-партнеров по ЕС. Господин Ди Майо, на которого возложены правительственные полномочия, должен заботиться о том, чтобы не подрывать наши двусторонние отношения своим повторяющимся вмешательством", - заявил он.

Накануне стало известно, что Ди Майо, который представляет "Движение 5 звезд", встретился с одним из лидеров "желтых жилетов" Кристофом Шалансоном неподалеку от Парижа.

Напомним, в конце января французское министерство иностранных дел вызвало посла Италии после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо обвинил Париж в создании бедности в Африке и массовой миграции в Европу.