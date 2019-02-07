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Четверг, 07.02.2019
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Столтенберг: Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО

Столтенберг: Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО
05:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Столтенберг считает, что Евросоюз не должен создавать конкуренцию НАТО в вопросах обороны

Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппы Funke, передает УНН.

"Европейская безопасность зависит от трансатлантических отношений", — считает он. "ЕС ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать самостоятельно", — подчеркнул Столтенберг.

"Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО", — добавил он.

Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону".

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При этом Столтенберг утверждал, что приветствует "все европейские усилия" в военной сфере, в том числе планы по созданию фонда, из которого предполагается финансировать значимые проекты в сфере обороны.

"Но важно, чтобы это было дополняющим элементом в НАТО, а не находилось в конкуренции с ней", — считает генсек альянса.

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ЕС, НАТО, Йенс Столтенберг, Армия ЕС.
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