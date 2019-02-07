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В деле об отравлении Скрипалей обнаружился третий фигурант

В деле об отравлении Скрипалей обнаружился третий фигурант
09:25 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: В отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог участвовать еще третий агент под вымышленным именем Сергей Федотов.

Появилась информация, что в деле, связанном с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фигурировал третий агент российских спецслужб. По данным издания Telegraph, он остался в Британии после покушения.

Сообщается, что третий агент спецслужб находился под вымышленным именем Сергей Федотов. Он прибыл в Великобританию одновременно с Александром Петровым и Русланом Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Но, перед вылетом в Москву, он отменил свою регистрацию на рейс.

В издании считают, что он мог находится в Британии еще несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Инцидент произошел в британском городе Солсбери. Мужчину и женщину обнаружили бессознательными на скамейке в торговом центре города. Отравленный человек - 66-летний российский разведчик Сергей Скрипаль. Его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его передали Лондону в рамках "обмена шпионами".

В последствии, 5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими оказались сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.

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Отравление, Новичок, Агенты спецслужб РФ, Сергей и Юлия Скрипаль, Отравление Скрипалей в Британии, Отравление Скрипалей в Солсбери.
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